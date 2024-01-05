HSK görevden almalıydı

Medyascope’a konuşan Prof. Dr. Adem Sözüer, “Anayasa Mahkemesi’nce Can Atalay hakkında iki kez ihlal kararı verilip bu kararların uygulanmaması bir ilktir ve bu bir yargı krizi değil bir rejim veya devlet krizi olarak nitelendirilmelidir” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), en önemli sorumluluklarından birinin kasten görevini yapmayıp mağduriyet doğuran yargı mensupları hakkında gerekli soruşturmayı başlatmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözüer, “Can Atalay kararını gereklerini yerine getirmeyen heyetin o mahkemedeki görevine HSK tarafından son verilmeli ve yeni bir heyet atanmalıydı “dedi. AYM’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı olmadan dokunulmazlığın kalkmasına neden olacak suçların kanunla net şekilde belirlenmesini istediğini dile getiren Prof. Dr. Sözüer, Meclis’in bu konuda hareket etmediğini hatırlattı. Yürütmenin tercihinin kararın uygulanmaması yönünde olduğu söyledi. Anayasa’nın 153’üncü maddesinin açık olduğunu, AYM kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığını dile getirdi. Prof. Dr. Sözüer sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün bu ciddi sorunların ve devlet krizinin çözümü var. İlk adım Atalay kararının uygulanması. Bu adım atılmaz ise özellikle kişi hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından çok önemli yetki ve görevleri olan Anayasa Mahkemesi fiilen etkisiz hale getirir ve kriz derinleşir.” Haber Merkezi

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