AYM BAŞKANI ARSLAN: TERÖRLE MÜCADELEDE HUKUKU AYAK BAĞI OLARAK GÖREN BİR ANLAYIŞ VE UYGULAMA UZUN VADEDE AĞIR MALİYETLERE YOL AÇAR.

ELEŞTİRİ İÇİN OKUMAK VE ANLAMAK ŞART

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan: “AYM kararlarına yönelik sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirir. Eleştirinin etkili ve faydalı olabilmesi büyük ölçüde kullanılan üslûba da bağlıdır. Kullanılan dil, kimlik ve kişiliği yansıtır.”

DEMOKRASİ TERÖR TUZAĞINA DÜŞMESİN

“Demokratik devletlerin terörle mücadele tarihinde zaman zaman düştükleri bir tuzak vardır. Bazan hukuku bir kenara bırakarak ya da bir süre askıya alarak mücadele etme zorunluluğundan bahsedilir. Aslında bu, tam da teröristlerin istediği şeydir. Hukuku ayak bağı olarak görmek, haklı mücadeleye gölge düşürür.”

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Hukuk, ayak bağı değildir

AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Hukuku ayak bağı olarak gören bir anlayış ve uygulamanın, verilen haklı mücadeleye gölge düşürebileceği ve uzun vadede ağır maliyetlere yol açabileceği bilinmektedir” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, mahkemenin ifade ve protesto hürriyeti yönünde verdiği kararları eleştirerek kendisine koruma polislerini görevden alma imasıyla ‘Bisikletinle işe git gel bakalım’ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hukuku ve üslûbu hatırlatarak cevap verdi. Arslan, “Hukuku ayak bağı olarak gören bir anlayış ve uygulamanın, verilen haklı mücadeleye gölge düşürebileceği ve uzun vadede ağır maliyetlere yolaçabileceği bilinmek- tedir” dedi. gazeteduvar’ın haberine göre, AYM’ye bireysel başvuru hakkının kabulünün se- kizinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması” başlıklı sempozyuma katılamadı, ama hazırladığı konuşmayı ise Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan okudu. Konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Cemil Meriç’e atıf

“(Cemil Meriç’in düşünce özgürlüğü ile ilgili ‘En kötü yanımız müsamahakâr olamayışımız’ sözünü hatırlatarak) Gerçekten de ifade edilene katılmak zorunda değiliz, ama katlanmak zorundayız. Söyleneni hoş bulmayabiliriz; ama söyleyeni hoş görmek ve cömertçe tahammül göstermek durumundayız. İfade özgürlüğünün alanı geniştir. Ö- zellikle bu özgürlükte esas olan serbestlik, istisna olan sınırlamadır. Bu bağlamda, kural olarak, şiddet ve terörü teşvik, nefret söylemi, tehdit ve hakaret dışında her türlü ifadenin hukuk düzenince korunması gerekir. Terörle mücadele tarihinde demokratik devletlerin zaman zaman düştükleri bir tuzak vardır. Bazen hukuku bir kenara bırakarak ya da bir süre askıya alarak mücadele etme zorunluluğundan bahsedilir. Aslında bu tam da teröristlerin istediği şeydir. Hukuku ayak bağı olarak gören bir anlayış ve uygulamanın, verilen haklı mücadeleye gölge düşürebileceği ve uzun vadede ağır maliyetlere yol açabileceği bilinmektedir.”

AYM kararları kutsal metinler değildir

“Yargı kararları, özellikle AYM kararları kutsal metinler değildir. Eleştirilebilir, dahası eleştirilmelidir. Bundan en fazla kurumsal olarak kararları eleştirilen yargı kurumu faydalanır. Bununla birlikte yargı kararlarına yönelik eleştirilerin faydalı olabilmesi için asgarî iki hususun önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir. Bu yargı kararları için de geçerlidir. Daha kararın gerekçesi bile yayımlanmadan tamamen varsayımlar üzerinden yapılan veya yayımlandıktan sonra okunmadan yöneltilen eleştiriler kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme sonucunu doğurmaktadır. Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki, kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Halbuki sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir. Aksi takdirde kararda söylenmeyenler, söylenmiş gibi gösterilebilmektedir.”

Aslan, ayrıca, kamuoyuna da bir çağrıda bulunarak, “AYM’ye katkı yapmak istiyorsanız, lütfen kararlarımızı eleştirin. Eleştirileri gerçekten dikkate alıyor ve değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.