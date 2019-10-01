Hukuk düzelmeden hiçbir şey düzelmez

Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert, “Öncelik hukuk olmalı. Hukuki sistem, ifade özgürlüğü, insan hakları, mülkiyet hakkı garantiye alınmadığı sürece ekonomiyi düzeltmek de sistemi düzeltmek de mümkün değil” dedi.

Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert Medyascope’ta ‘Açık Oturum’ programında önemli açıklamalarda bulundu. Programa Kemal Can, Seren Selvin Korkmaz ile birlikte katılan Osman Sert, yeni siyasal oluşumlar hakkında önemli analizler yaptı. Başkanlık sistemini eleştiren Sert, “Öncelik hukuk olmalı. Hukuki sistem, ifade özgürlüğü, insan hakları, mülkiyet hakkı garantiye alınmadığı sürece ekonomiyi düzeltmek de sistemi düzeltmek de mümkün değil. Eğer ilkeleri doğru koymazsanız iki sistem de Türkiye’yi doğru yere götüremez. Hastalıklı bir parlamenter sistemin de bizi demokratik anlamda ne kadar sıkıntılara soktuğunu daha önce gördük. Mevcut başkanlık sisteminin demokratik anlamda çok büyük defoları olduğu bir vakıa olarak duruyor…Türkiye’de toplumun siyasetten umudunu kesmemesi için siyasetçilerin de cesaretini çok net şekilde ortaya koyması lazım” ifadelerini kullandı.

AKP tek adam etrafında örgütleniyor

Sert sözlerini şu şekilde sürdürdü: “AK Parti’yi ve 18 yılı bir bütün olarak görüp toptan iyi ya da kötü demek yanlış. AK Parti’nin son 5 yılından farklı olmaları gerektiği kesin zaten. İlk başta ortaya konan tüzük, ilkeler… AK Parti Türkiye’de alanını taktiksel ve merkez sağ adımlarıyla değil siyasetle genişletmişti. Bunların bir tanesi hizmet siyasetiydi. Bunların bir tanesi çözüm süreciydi. Ekonomik kalkınmaydı. Bunlar bittikten sonra, bunları yapamaz hale geldikten sonra özellikle son 4-5 sene içinde 15 Temmuz’un da itelemesiyle daha tek adam etrafında örgütlenen bir yapıya döndü.”

İttifakları gözardı ederek siyaset üretilemez

Türkiye’de mevcut durumda ittifak siyasetinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Sert, “Cumhur İttifakı’nın problemi bugün tek başına MHP ile ya da tek başına İYİ Parti ile 50+1’i elde edemezse ne yapacak? Bu bir soru. Bence önümüzdeki dönem asıl belirleyici unsur yeni oluşumların tavrı olacak. Bugün Türkiye’de hiç kimse ittifak siyasetini göz ardı ederek siyaset üretemez. Söyleminizi üreterek de ittifak siyaseti düşünemezsiniz. Davutoğlu ve arkadaşlarının siyasete ve siyasi tıkanmışlığa bir çözüm üretmeye çalıştıklarını düşünüyorum… Üçüncü bir yol mümkün. Şu anda ikili bir yapı vardı. Cumhur ittifakının tek başına çoğunluğu alması zayıf görünüyor. Millet ittifakı da aralarındaki bu gevşek koalisyonu sürdüremezlerse (İYİ Parti’nin rolü orada önemli) bir üçüncü ittifak daha ortaya çıkabilir mi? Ben bunu düşük bir ihtimal olarak görmüyorum” dedi.