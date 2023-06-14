Hukuk olmadan yatırım olmaz

Uzmanlar, ekonomide yatırımcılara güven inşa etmek için öngörülebilirliğin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Reuters haber ajansının konuştuğu uzmanlar, Türkiye’nin ortodoks ekonomi politikalarına geri dönmesinin uzun vadeli uluslararası yatırımları güvence altına almak için yeterli olmayabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre güven inşa etmek için öngörülebilirliğin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Uzmanlar yatırımcılara güven vermek için gereken istikrar, hesap verebilirlik ve şeffaflığın ancak, yasal düzenlemelerde köklü değişikliklerle sağlanabileceğini söylüyor.

Yıllarca öngörülemeyen kanunların çıkarıldığı, muhaliflere göre başkanlık sistemi altında özgürlüklerin erozyona uğratıldığı ve Erdoğan’ın köklü reformlar yapmasının beklenmediği Türkiye’de, yatırımcı duyarlılığında köklü bir değişimin görülmesinin pek olası olmadığı yorumu yapılıyor.

Bağımsız yargı güçlendirilmeli

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, yatırımların kalıcı olabilmesinin sadece kişilere değil, hukukun üstünlüğüne saygıya da bağlı olması gerektiğini söyledi. Gün, Şimşek’in yerine gelecekte geçecek yeni kişinin doğru kararlar almasını sağlamak için yasal altyapıyı güçlendirmek ve cumhurbaşkanı yetkilerini sınırlandırmak gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin önde gelen işadamları derneği TÜSİAD’ın başkanı Orhan Turan, Mart ayında düzenlenen bir konferansta, ülkenin hukukun üstünlüğünü ve bağımsız yargıyı güçlendirerek, Batılı müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söylemişti.

Basın özgür olmak zorunda

İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb, adalet sisteminin bir itibarının olmamasının, özellikle Avrupalı yatırımcılar için endişe verici olduğunu belirtiyor. Sinclair-Webb, “Özgür bir basın ve bağımsız mahkemeler olmadan, yatırımlar için ortam genellikle olumsuz olur” diyor. Lawrence Üniversitesi’nde Ortadoğu tarihi ve siyaseti profesörü olan Howard Eissenstat, Türkiye’nin yolsuzluk gibi temel sorunları ele alan köklü reformlar yapmadığı sürece, bu yatırımlarda kayda değer bir artışı olası görmediğini söyledi. Eissenstat, “Ekonomik reformlar ne olursa olsun, yatırımlar önemli ölçüde artmayacaktır” dedi.

Haber Merkezi