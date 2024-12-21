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21 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Hukuk ve adalet mücadelesi devam etmeli

21 Aralık 2024, Cumartesi
Yazdığı bir sosyal medya mesajı sebebiyle tutuklanan ve 58 gün Silivri Cezaevinde kalan Kâzım Güleçyüz, Perşembe günkü ilk duruşmasında tahliye oldu.

Güleçyüz’ü, Silivri Cezaevi çıkışında karşılan okuyucuları geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Güleçyüz burada yaptığı açıklamada şöyle dedi: “58 günlük bir ‘Medrese-i Yusufiye’ serencamından sonra yine birlikteyiz. Bu bizim hizmet hayatımızda değişik bir tecrübe oldu. Bu süreçte hiç hukukîliği olmayan bir gerekçe ile bu 58 günlük tutukluluk sürecini yaşamış olduk. Netice olarak hayra vesile olacağını düşünüyoruz. Gelinen nokta itibarıyla almış olduğumuz tahliye kararı verdiğimiz mücadelenin haklılığının ilk tasdiki olarak yorumlanabilir. Neticede hukukun ve adaletin gereğinin tam olarak tecelli edeceğine inanıyoruz. Bu sürecin başından itibaren bize bütün samimiyetiyle, her zamanki ihlâsıyla, tesanüdüyle, dayanışmasıyla destek veren okuyucularımıza, şahs-ı manevîye çok teşekkür ediyoruz. Onların dualarıyla, bize vermiş olduğu manevî güç ile bu noktalara gelindi.”

Medrese-i Yusufiye tecrübesini yaşadım

“Bu bir hukuksuzluk süreciydi. Bu durum tek adam rejiminin ortaya çıkardığı örneklerden biri. Bu durum, demokrasi ve hukuk mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Benim şahsen manevî anlamda kazanımlarım da oldu. Medrese-i Yusufiye tecrübesini yaşamak çok farklı bir durum. Bu devir kapandı diye düşünüyorduk ama demek ki kapanmamış. Hak, adalet ve hukuk kazanacak. Zulüm devam etmez. Hak yerini bulur, adalet yerini bulur. Bu inançla, her hangi bir şekilde yılgınlığa düşmeden hukuk ve adalet mücadelesine hep beraber devam edeceğiz. Bu sürecin başından beri dualarıyla bize destek olan bütün okuyucularımıza, bütün dostlarımıza, mesajlarıyla, ziyaretleriyle, dualarıyla destek veren herkese bir defa daha çok çok teşekkür ediyorum.”

Destek mesajları paylaşıldı

Güleçyüz’ün serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada destek mesajları paylaşıldı. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: “Tutuklama en son uygulanması gereken olağanüstü bir tedbir iken maalesef ilk önce uygulanan bir cezaya dönüşmüştür. Kuralların keyfî uygulandığı, yargının sopa olarak kullanıldığı ortamda elimizden fazla bir şey gelmiyor maalesef. En azından bundan sonra yargının hukuka uygun bir şekilde çalışması ve yargılama sonunda beraat etmesi temennisiyle Kâzım Güleçyüz’e geçmiş olsun diyorum.” Prof. Dr. Hüseyin Hatemi: Kâzım Güleçyüz için tahliye kararı verilmiş bana bir müjde oldu elhamdulillâh!

Yeni Asya - İSTANBUL

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