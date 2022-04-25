"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hukuk ve istişareden asla vazgeçemeyiz

25 Nisan 2022, Pazartesi 00:14
Bizim kurucu değerlerimiz, işgal altındayken dahi millî egemenlik ve hukuktan, müzakereden ve istişareden vazgeçmemek ve yalnızca millete dayanmaktır.

Kuvvet, Meclis'in elinde olmalı

HÂKİMİYET SARAYLARA TAŞINDI

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: “Bütün parlamentolar yalnızca ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü yaşatmakla yükümlüdür. Ama bugün hakimiyet, milletin Meclisinden saraylara taşındı ve atanmış dar bir kadroya sığdırıldı.”

ADALET VE LİYAKAT EZİLDİ

“Bunun sonucu, adalet ve liyakatin ezilmesi, millî egemenliğin yalnızca metinlerde kalarak hayatın akışında bir alan bulamaması; inanç hürriyeti, ifade hürriyeti, teşebbüs hürriyeti kısıtlanmış, kendini ifade edemeyen bir toplum oldu.”

***

Hukuk ve istişareden asla vazgeçemeyiz

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “Bizim kurucu değerlerimiz böyledir, işgal altındayken dahi millî egemenlikten ve hukuktan, müzakereden ve istişareden vazgeçmemektir” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 23 Nisan özel oturumunda konuştu.

Tatlıoğlu, “Yaklaşık yüz yıl önce bu ülkenin istiklal mücadelesine karar verenler işe bir ordu kurarak başlamadılar, işe bir Meclis açarak başladılar. 100 yıl önce bu mücadeleyi yürütenler, özgürlük mücadelesini millî egemenliğe dayandırdılar, hukukun müdafaası çizgisine taşıdılar ve meşruiyeti ve ahlaki üstünlüğü bu mücadelenin ön koşulu olarak kabul ettiler (…) Bizim kurucu değerlerimiz böyledir, işgal altındayken dahi millî egemenlikten ve hukuktan, müzakereden ve istişareden vazgeçmemektir, yegâne meşruiyet kaynağı olarak milleti görmek ve yalnızca millete dayanmaktır; Türk devleti böyle kurulmuştur, evveli de budur, ahiri de budur” ifadelerini kullandı.

Hakimiyet meclisten saraylara taşındı

“Yasama ve yargı organlarının bağımsızlığı devletin bağımsızlığı demektir ve millî egemenliğimizin temelidir” diyen Tatlıoğlu, şu şekilde devam etti: “Liyakat, millî egemenliğimizin vazgeçilmez bir unsurudur; Parlamento ve yargı kararlarını millet adına verir. Bütün parlamentolar yalnızca ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü yaşatmakla yükümlüdürler fakat bugünlerde olduğu gibi, âdeta bir kuvvetler birliği şartlarının dayatılması; hakimiyetin, milletin meclisinden saraylara taşınması ve atanmış dar bir kadroya sığdırılması; adaletin ve liyakatin ezilmesi millî egemenliğin yalnızca metinlerde kalarak hayatın akışında bir alan bulamamasıdır. Bu da inanç hürriyeti, ifade hürriyeti, teşebbüs hürriyeti kısıtlanmış, kendini ifade edemeyen bir toplum demektir.”

Ankara - Anka

***

Okumak için tıklayınız:

Kuvvet, Meclis'in elinde olmalı: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSî’NİN İLK MECLİSE NUTKUNDAKİ, “KUVVET MECLİSTE OLMALI” ÇAĞRISININ ÖNEMİ TBMM'NİN 102. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE IŞIK TUTUYOR.

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk ve istişareden asla vazgeçemeyiz

    İsrail zulmü protesto edildi

    508 ilaca yüzde 200 zam

    Uygur çocuklara Çin işkencesi

    Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: İkiyüzlülüklerinin en bariz örneği

    Macron yeniden cumhurbaşkanı oldu

    Çiftçi karamsar

    DP Genel Başkanı Uysal: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır

    G20’den düştük

    Sosyal medya kanunu AKP’yi ikiye böldü

    Pazarda fiyatlar hâlâ ucuzlamadı

    Kaşıkçı davasının nakli hukuka aykırı

    Aşırı su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu

    Kira fiyatları için ‘karamsar tahmin’

    TBB, avukat intiharlarını araştıracak

    550 yıldır namaz vaktini gösteriyor

    Somali - Mogadişu'da bir restoranda patlama: 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Kur'an-ı Kerim'e yapılan büyük saygısızlık İsveç'te protesto edildi

    2022'nin ilk 3 ayında 107 bin trafik kazası oldu

    Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelecek

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Milletin aklıyla bu kadar dalga geçilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetin ‘Mamehuran hırsızları’ nasıl önlenir?
    Yeni Asya'dan Size

    Ramazan’ın son haftası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ufacık bir karaya yedi düvel yüklendi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Doğrulara taraftar olmak şiarımızdır
    Süleyman KÖSMENE

    Ahrar ve demokrat çizgi
    İlimdar Kaya

    Maziden günümüze Mehmet Kutlular
    M. Said ZEKİ

    “Doğru İslâmiyet” ne demek?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.