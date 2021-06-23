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23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hukuka ve seçime sahip çıkın

23 Haziran 2021, Çarşamba 00:30
MUHALEFETE ÇAĞRI: SEÇMENİ HUKUKUN ERİŞİLMEZ OLMADIĞINA İKNA ETMEK, HUKUK KANALLARINA ISRARLA SARILMAK VE YAKLAŞAN SEÇİMLERE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR.

YOLSUZLUK-KRİZ İLİŞKİSİ

Doç. Dr. Seda Demiralp: “Seçmen, güçlü lider için ödediği bedelin geri dönüşü olmadığını görebilir. Muhalefet yolsuzluğun, kamu kaynaklarının keyfî dağıtılıp heba edilmesinin ekonomik darboğazla birebir ilintili olduğunu seçmene anlatmalı.”

SEÇMEN İKNA EDİLMELİ

“Mahallenin kabadayıları arasında seçim yapmaktan başka şansı olmadığını düşünen seçmeni hukukun erişilmez olmadığına ikna etmek, hukukun işler kanallarına sarılmak ve en önemlisi seçimlere sonuna kadar sahip çıkmak gerekiyor.”

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Hukuka ve seçime sahip çıkın

Doç. Dr. Seda Demiralp, “Hukukun işler kanallarına ısrarla sarılmak ve en önemlisi de yaklaşan seçimlere sonuna kadar sahip çıkmak gerekiyor” dedi.

Işık Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Demiralp, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan “Seçmen yolsuzluk iddialarına duyarsız mı?” başlıklı yazısında, Türkiye’nin bir aydan bu yana organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in itiraflarıyla çalkalandığını belirterek, “Türkiye’de ve tüm dünyada, AKP ve benzer popülist partilerin iktidara gelmesinde bilhassa yolsuzluk ve adaletsizlik rol oynamıştı. Nitekim AKP iktidara gelirken “3Y” ile, yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele sözü veriyor, bu söz seçmeni heyecanlandırıyor, mobilize ediyordu. O halde seçmenin yolsuzluğa duyarsız olduğunu söylemek doğru sayılmaz. İşte tam bu çelişki, yani yolsuzluğa tepki olarak popülist partilere oy veren seçmenin, devam eden hatta artan yolsuzluk skandalları karşısında oy verdikleri partiyi cezalandırmamaları, desteklerini sürdürmeleri sosyal bilimciler açısından büyük bir bilmece yaratıyor ve bugün pek çok çalışmanın araştırma sorusunu oluşturuyor.” diye yazdı.

Muhalefet seçmene anlatmalı

17-25 Aralık sürecinde millî gelirin 12 bin 614 dolar, enflasyonun yüzde 7,4 olduğunu, ancak şu anda millî gelirin 8 bin 543 dolar, işsizliğin de yüzde 13’e yükseldiğine işaret eden Demiralp, “Seçmen, güçlü lider için ödediği bedelin yeterince geri dönüşü olmadığına karar verebilir. Bu anlamda muhalefete düşen öncelikle yolsuzluğun sabit, sistematik bir sorun değil kötü yönetim demek olduğunu vurgulamak. Çünkü topyekûn ve kronik bir hukuksuzluk algısı toplumu felç edebiliyor, umutsuzluğa sürüklüyor ve neticede popülist liderlerin lehine işleyebiliyor. İkincisi de yolsuzluğun bir maliyeti olduğunu, yani keyfi dağıtılıp heba edilen kamusal kaynakların yaşanan ekonomik darboğazla birebir ilintili olduğunu seçmene anlatmak. Kendini senelerdir “Çukur” dizisindeki bir karakter gibi hisseden ve mahallenin kabadayıları arasında seçim yapmaktan başka şansı olmadığını düşünen seçmeni hukukun erişilmez olmadığına ikna etmek, hukukun işler kanallarına ısrarla sarılmak ve en önemlisi de yaklaşan seçimlere sonuna kadar sahip çıkmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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