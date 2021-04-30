Hukuksuz ve gaddarca

Tutuklu eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi’nden, TELE1’den Rojda Altıntaş’ın sorularını cevapladı.

Hakkında açılan dâvânın ve hızlandırılan sürecin kendisine özel muamele olduğunu belirten Gergerlioğlu gözaltı sürecini “Olabildiğince hukuksuz ve gaddar bir şekilde yapıldı” şeklinde anlattı. “Daha önce işkence yaptığını belgelediğim, TBMM genel kurulunda açıkladığım bir polisin gözaltına gönderilmesi ve özellikle onun darp etmesi sizce tesadüf mü?” diye soran Gergerlioğlu, şunları söyledi: “Bana karşı iktidarın çok öfkeli olduğunu cümle âlem biliyordu. Bu intikamı almak için en üst düzeyden talimatlar yağdırıldı. Bekletilen birçok örneğe, AYM başvuruma rağmen, karar aceleyle TBMM’de okunmuştu. Meclis’te gözaltı emrini Devlet Bahçeli vermişti, Meclis Başkanı Şentop anında uygulamıştı. Beni gözaltına alan polis arabada kamerasız ortamda hakaret ve küfürlerle buna devam etti. Hatta yumruklama tehdidince bulunarak yumruğunu kaldırdı.”