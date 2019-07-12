PROF. KOZANOĞLU: KANUNA GÖRE İŞİNİ YAPANI ALINCA KENDİ KOYDUĞUNUZ KANUNU ÇİĞNEMİŞ OLURSUNUZ. AV. İLKİZ: GAZETECİ VE AKADEMİSYENLERE CEZA DAVASI AÇILAN BİR ÜLKEDE HUKUK DEVLETİNDEN SÖZ EDİLMESİ ÇOK ZOR.

Bağımsızlıktan Şikayetçiyseniz

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: “Bağımsız diye tanımladığınız kişi veya kurumlar neden bağımsız davranıyor diye eleştirmek haksızlıktır. Merkez Bankasının bağımsızlığından şikâyetçiyseniz bağımsızlığı kaldırın, bunu da kamuoyuyla paylaşın. Türkiye’de hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim.”

Yargı özgürlükleri korumalı

Av. Fikret İlkiz: “Hukuk devletinin tanımı, Türkiye'deki uygulamayla örtüşmüyor. Hak ve özgürlükleri koruması gereken yargı, tutuklama müessesesini kötü kullanıyor. Bir ülkede gazeteci ve akademisyenlerin susturulması yönünde ceza davaları açılıyorsa orada hukuk devleti olduğunu iddia etmek çok zordur.”

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Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim

Merkez Bankası Başkanı Çetinkya’nın görevden alınmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini değerlendiren Prof. Hayri Kozanoğlu, “Türkiye’de hukuksuzluğun ötesinde kanunsuzluk da hÂkim” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Murat Çetinkaya, bankanın politika faizini malî piyasa ve reel ekonomik göstergelere göre belirleyen beş Para Politikası Kurulu (PPK) üyesinden biri olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “kendine has tasarrufları olduğu” gerekçesiyle görevden alındı. Cumhurbaşkanı’nın Çetinkaya’yı eleştirirken sarf ettiği, “Merkez Bankası özellikle de ekonominin finans ayağında en önemli kilit. Orayı tamamıyla revize edemezsek, sağlam temellere bağlayamazsak orada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz” sözleri, TCMB’nin kanun değişikliğiyle Cumhurbaşkanı’na bağlanacağı yorumlarına yol açtı. Erdoğan Çetinkaya’yı görevden alma sebeplerini dünkü Hak-İş Genel Kurulu’nda, daha da ayrıntılandırarak, öteden beri şikâyetçi olduğu Merkez Bankası yönetimi için “Davul birilerinde tokmak birilerinde, yanlış bir anlayış. Bedelini siyasetçi ödeyecek, mutluluğunu banka başındaki yaşayacak” şeklinde konuştu.

Kendi koyduğunuz kanunu çiğnemiş olursunuz

Cumhurbaşkanı’nın TCMB Başkanı’nı görevden alma gerekçesi ve bununla ilgili ifadelerini uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi. Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi, İktisat Uzmanı Prof. Hayri Kozanoğlu, “Madem MB’nın bağımsızlığından şikayetçiydiniz, iç kamuoyu önünde bunu malzeme yapıp, dışarısı için ‘bağımsız karar alma yetkisi olmayan şekli bir kurumu’ tutmak yerine bağımsızlığı kaldırın, bunu da kamuoyuyla paylaşın. Türkiye’de hukuksuzluğun ötesinde kanunsuzluk da hâkim” değerlendirmesini yaptı. Kozanoğlu, “Madem bağımsız olarak tanımladınız, kişi veya kurumlar neden bağımsız davranıyor diye eleştirmek haksızlık olur. Kanuna göre işini yapmış birini aldığınızda kendi koyduğunuz kanunu çiğnemiş olursunuz” dedi.

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Samimiyse faizi düşürsün

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Erdoğan’ın sözleri için “Samimiyse toplumu yormaması lazım. Faizi düşürecek sonucunu görecek. Türkiye’nin bu sosyal deneyi yapması lazım. Hemen Merkez Bankası Kanunu’nu değiştirip, bütün yetkileri kendinde toplayıp, bankayı teknik bir. danışma kurulu haline dönüştürüp, ekonomiyi takip ettirip, önüne konan rapora göre son kararı PPK üyeleri değil, kendi verecek. ‘Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur’ gibi de bir tezi var, buna gerçekten inanıyorsa, zaman kaybetmeden bunu uygulaması lâzım. Yapmıyorsa da vebal altındadır. Teorisinde samimiyse, hiç durmadan sıfır faize geçmesi lâzım” diye konuştu.

‘Kısa vadede cennet, arkası cehennem’

Öte yandan AKP tarafından TBMM’ye sunulan ekonomi alanındaki torba yasa teklifi tartışmalarına, İyi Partili Milletvekili ve eski Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Durmuş Yılmaz’ın ihtiyat akçelerinin Hazine Bakanlığı’na devriyle ilgili sözleri damga vurdu. Yılmaz, “Bu para sizi kısa vadede Cennete koyacak, arkası Cehennem bilin” ifadelerini kullandı. İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankasının A.Ş statüsünde, para basan bir kuruluş olduğunu, yedek akçeye ihtiyacı olmadığını dile getirdi. Merkez Bankasının kâr elde etmesinin övünülecek bir şey olmadığını anlatan Yılmaz, bunun, karşıdaki özel sektörün zararı, kâr elde ettiği yıl ekonomide sorun olduğu, ekonominin düzgün yönetilmediği anlamına geldiğini belirtti. Yılmaz, ekonomiye yardım yapılmak isteniliyorsa, bu düzenlemenin yapılmasını ancak bankanın yedek akçe biriktirmeyip, Hazineye alınmamasını, silinmesini, likiditenin piyasaya çıkmamasını önerdi. Yılmaz, “Çözümden ziyade problem üretecek, bu para ülkeye zarar verecek, iyilik yapmayacak” değerlendirmesinde bulundu.