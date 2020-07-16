Hukuku hâkim kılmak şart

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, 15 Temmuz darbe girişimi konusunda “Mutlak surette hukuka uymak, hukuku hÂkim kılmak mecburiyetindesiniz. Bunun dışındaki yol ve yöntemler yanlış kapıya çıkar” dedi.

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, 15 Temmuz darbe girişimi konusunda Karar TV canlı yayınında, çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye’de ciddî bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Avcı, “Türkiye iç güvenlik sorunu halledemediği sürece sürekli rejim tehlikeleri atlatıyor ekonomi, demokrasi gelişemiyor. Türkiye maalesef iç güvenlik sorununa çok iyi bakamıyor. Basiret meselesi, devlet yönetme biçimi, devleti yönetme anlayışında sorun var. Korkunç bir yönetim hatası var. Devletin her olay karşısında görev yapan biçimi bellidir. Bu kanunlarla sınırlandırılmış devletin kurumları ile yapılır. Mutlak surette hukuka uymak, hukuku hakim kılmak mecburiyetindesiniz. Bunun dışındaki yol ve yöntemler yanlış kapıya çıkar. Bünyede başka sıkıntılar verir” dedi.

Darbenin önlenmesinde ihmaller oldu

Darbe girişiminin önlenmesinde görevlilerin ihmalleri olduğunu söyleyen Avcı’nın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle: “Türkiye’nin sürekli bir iç güvenlik sorunu var. 15 Temmuz’dan önce MİT’e baskın ihbarı gelince çapı ne olursa olsun yapılması gereken bellidir. Bu yapılmadı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Cumhurbaşkanı haberdar edilmeliydi. Türkiye’de sol örgütün büyüyeceği belliydi, görülmedi. PKK’nın nasıl hareket edeceği biliniyordu önlem alınmadı. Sadece 15 Temmuz değil, birçok olayda iç güvenlik mekanizması çalışmadı. Bana göre Emniyet de girişimin sinyallerini alıyordu. Eğer MİT’e gelen ihbar Emniyet’e iletilmiş olsaydı parçalar birleştirilip bir kalkışma olacağı ihtimali ortaya çıkardı” diye konuştu.

İstanbul - Yeni Asya