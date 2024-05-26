Hukuku tanımayan bir yargı kabul edilemez

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, yeni seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i bir mektupla kutlayıp güncel duruma ilişkin öneri ve eleştirilerini aktardı.

Gün, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’ya, şunları söyledi: “Ülkemizin yaşadığı bütün sorunların kökünde yargı sorunu yatmaktadır. Yargının kapasitesi görevini yapmaya yetersizdir. Hukukun üstünlüğü bizzat yargı organları ve unsurları arasında aksamaktadır. Örneğin görevden çıkarma hariç Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları yargı denetimine tâbi değildir. Yargının kendi içinde bile siyasi nüfuz ve sair sebeplerle iç bağımlılıklar oluşmuştur. Bütün bu sorunlar yargının tam bağımsızlık kazanmasına, bağımsızlığını korumasına izin ve imkân vermemektedir” dedi.

Ekonomi ve hukuka zarar veriyor

Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e ise Gün, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarının da yerine getirilmemesi ile yargı mensuplarının bunları destekler mahiyette siyasi nitelikli beyanlarda bulunması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ülküsü ile bağdaştırılamaz. Yetkili yargı kurumlarının görevleri dahilinde verdiği kararları tanımama, bu kararlara uymama ve benzeri bir tutum içinde olması bir hukuk düzeni içinde kabul edilebilir değildir. Ancak daha da önemlisi bizzat yargı organlarının yargı kararlarına uymamasının yarattığı karmaşa ülkemizin ekonomisine ve hukuka onulmaz zararlar vermiştir” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Seyhan Şentürk