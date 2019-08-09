"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Hükümet ve memur sendikaları zam pazarlığı için ikinci kez masada

09 Ağustos 2019, Cuma 16:55
Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında ikinci kez toplandı.

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında ikinci kez toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. Toplantıda KESK'ten temsilci olmaması dikkati çekti.

"Taleplerin tasnif süreci pazarlık sürecinin dışına alınmalı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıdan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar altı hizmet kolunda 393 teklifin konuşulduğunu belirterek, bunlardan 118'inin ayrıştırılarak genel teklifler arasına alındığını söyledi.

Bugün 6 hizmet kolunda toplam 275 teklifin görüşüleceğini dile getiren Yalçın, şu bilgileri verdi:

"Masada 652 teklifimiz var. 578 tanesinin görüşülmesi konusunda uzlaşılmıştır. Geriye kalan 74 teklif konusunda ise masanın kapsamında olup olmadığıyla ilgili görüş ayrılığı söz konusudur. Kapsam dışında diye bir şeyi kabul etmiyoruz çünkü bizim sorunlarımızı çözeceğimiz mekanizma burası."

Hükümet zam teklifini 16 Ağustos'ta sunacak

Taraflar, memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos'ta yapacak.

Hükümet, zam teklifini 16 Ağustos'taki bu toplantıda memur sendikalarına sunacak.

Konfederasyonların talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

AA

Etiketler: memur, zam, Memur-Sen, devlet
Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenlik vicdan işi

    CİMER’e Cumhurbaşkanlığı hakkında soru sorulamıyor

    Mescid-i Aksa'da bayram namazı saati değiştirildi

    Nijerya'da kaçırılan Türkler serbest bırakıldı

    'Suriye'deki güvenli bölge gerginliğe neden olacak'

    Hükümet ve memur sendikaları zam pazarlığı için ikinci kez masada

    'Körfez'de İsrail'in olacağı deniz koalisyonu İran için açık tehdittir'

    İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri Filistin'de barışı baltalıyor

    Suriye'de oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz

    'Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge planı Suriyeli Kürtler arasında gerginlik oluşturacak'

    ABD'den Almanya'ya: Ülkenizdeki askerlerimizin masraflarını ödeyin

    Türkiye giderek çölleşiyor

    Afrin'deki TSK üssüne YPG saldırısı: 2 asker yaralı

    Hint uzman: Hükümet Keşmir halkının kimliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor

    Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticileri de görevden alındı

    Kamu işçileri için yüzde 7+4 zam teklifi

    İdlib'de yaşayan siviller bayrama hüzünle giriyor

    AYM'nin 'hak ihlâli' kararının ardından ilk beraat geldi

    Kurban ibadeti ile ilgili hisse uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL kalktığına göre…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet niye susuyor?
    Genel

    Modern dünyada böyle suç yok
    Süleyman KÖSMENE

    Tevriye, Arefe ve Bayram heyecanı
    Risale-i Nur'dan

    Arefe Günü’nde bin İhlâs-ı Şerif
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gaflet vaktinde uyarıcı depremler
    Genel

    AYM'nin 'hak ihlâli' kararının ardından ilk beraat geldi
    Genel

    İfade hürriyetine doğrudan müdahale
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Acaba duyan olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.