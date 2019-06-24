"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hulusi Akar, Meral Akşener'i ziyaret etti

24 Haziran 2019, Pazartesi 16:37
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener ile Akar, İYİ Genel Merkezi'nde baş başa görüştü. Basına kapalı görüşmenin ardından Akar'ı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan uğurladı.

Türkkan, burada yaptığı açıklamada, Akşener ve Akar görüşmesinde S-400 hava savunma sistemi ile F-35 uçağı konularının görüşüldüğünü aktararak, "Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener'e Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de daha önce kendisinin bu konuda hazırladığı bilgileri Milli Savunma Bakanı'na iletti" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Hulusi Akar, Meral Akşener, ziyaret
Okunma Sayısı: 793
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İsrail ile İran'ı çatıştırma çabaları krizi derinleştiriyor'

    BM'den Yemen'de itidal çağrısı

    Trump İran'a yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı

    İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması

    İngiltere İsrail'e silah satmaya devam ediyor

    Motorine 29 kuruş zam

    İran'dan AB üyelerine nükleer anlaşma tehdidi

    AA'ya göre oy farkı 800 bini geçti

    Netanyahu açıklamalarıyla İran'ı hedef aldı

    Hulusi Akar, Meral Akşener'i ziyaret etti

    Almanya'da 2 savaş uçağı çarpıştı

    "Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık"

    İdlib'de son 2 ayda 487 sivil öldürüldü

    AB'ye iltica başvuruları azaldı

    Everest'te büyüyen 'insani' tehlike!

    Suriye İnsan Hakları Ağı: Alıkonulan 764 kişinin akıbetleri bilinmiyor

    Araklı'daki arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor

    'Online satışı durdurulmalı'

    İran'dan ABD'ye: Tekrarlanması durumunda yine vururuz

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Koca padişah, kendi valisine yenildi
    Mehmet KARA

    “İttifak zarar verdi!” itirafı!
    Genel

    'AKP'nin beyni ile bedeni arasındaki ilişki koptu'
    M. Said ZEKİ

    Zor zamanda konuş(ama)mak
    Genel

    Isparta’da nurlu buluşma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet kurmak ne farz, ne vacip
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanı ölmeden öldüren şey nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Üstad-ı hakikî, Kur’ân’dır
    Genel

    YSK Başkanı Güven'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.