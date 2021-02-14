Hulusi Akar: PKK 13 vatandaşımızı şehit etti

Terör örgütü PKK’nın stratejik noktalarından Gara’ya düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi. Harekat kapsamında 48 terörist ölü, 2’si sağ ele geçirildi. PKK’nın alçak saldırısı sonucu 13 sivil vatandaş şehit oldu.

Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı yerlerden biri olan Gara bölgesi büyük ölçüde terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sona erdiğini söyleyerek, PKK’nın kaçırdığı 13 sivil vatandaşın, mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını açıkladı. PKK’nın hain saldırısında, masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12 vatandaş ise başından vurularak şehit edildi.

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