Afyonkarahisar Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı yayınladı.

Hikmet Bülbül mesajında “İnsan yaratılış itibari ile varlıkların en kıymetlisidir. İnsanın kıymetini zedeleyen hak ihlalleri, adaletsizlikler, her türlü haksız uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır. İnsaniyete layık bir yaşam için vatandaşın gelirleri artırılmalı,insaniyet şerefini korumakla yükümlü adalet sistemi “adaletli” hale getirilmelidir. Hürriyet, adalet ve eşitlik prensipleri tavizsiz uygulanmalıdır. Tüm bu hususların gerçekleşeceği huzur dolu yaşanabilir bir dünya temenni ediyor, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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