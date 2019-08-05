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İBB'nin Esenler Otogarı'ndaki tahliye kararı için ihtiyati tedbir

05 Ağustos 2019, Pazartesi 23:24
Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı otoparkının 5 yıllığına İSPARK’a devrini içeren İBB kararıyla ilgili 20. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın işletilmesi için İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasında düzenlenen 25 yıllık sözleşmenin süresi 5 Mayıs 2019 tarihinde doldu. İşletmeci dernek nisan ayında İBB'den kullanım hakkı süresinin 25 yıl daha uzatılması talebinde bulundu ancak bu talep uygun bulunmadı.

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra 11 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen İBB Meclis toplantısında otogarın sadece otoparkının 5 yıllığına İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmesi karara bağlandı. 18 Temmuz tarihinde İBB Emlak Müdürlüğü tarafından otoparkın 3 gün içinde tahliye edilerek belediyeye devredilmesine aksi takdirde mülki idare tarafından tahliye edileceğine dair ihtarname düzenlendi. Bunun üzerine ihtarnameye karşı otogar işletmecileri mahkemeye başvurdu ve devir kararının yürütmesi durduruldu. İBB'nin yaptığı itiraz üzerine de yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı ve otoparkın İSPARK'a devri konusunda bir engel kalmadı.

İBB'NİN YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞI BELİRTİLDİ

Ancak işletmeciler Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği tarafından İBB Başkanlığı'na 30 Nisan 2019 tarihinde açılan “sözleşmenin uyarlanması” davasında İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yeni bir karar aldı. Mahkemenin ara kararında davacıların 1 Ağustos 2019 tarihli dilekçesinde, bu davanın akıbeti belli olana kadar İBB tarafından alınan tahliye kararı ile olası yıkım ve benzeri tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir uygulanmasını talep ettiği kaydedildi. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda talep yerinde görüldü. 5 Ağustos 2019 tarihli duruşmada, 30 bin TL teminat yatırıldığı takdirde ihtiyati tedbir konulmasına karar verildi. Kararın henüz İBB'ye ulaşmadığı, ulaşmasının ardından tüm yasal yolların kullanılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark bölümünün, belediyeye bağlı şirketlerden İSPARK devredilmesine karar verilmişti. Karara göre, otoparkın ilk 1 saati ücretsiz olacak ve gelirin yüzde 25’i belediyeye ödenecekti.

2016’daki darbe girişiminin ardından “15 Temmuz Şehitler Otogarı” adı verilen otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin (AVTER) sözleşmesi 4 Mayıs’ta sona ermişti. Esenler Otogarı, Metro Turizm’in patronu, firari Galip Öztürk’ün kızı olan Ayten Öztürk Ünal’ın patronu olduğu AVTER yönetimi altındaydı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran’da yaptığı açıklamada, otogarın hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, “Esenler Otogarı’nı yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz” demişti.

Etiketler: İBB, otogar, İstanbul, İSPARK
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