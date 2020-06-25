İBB’nin taksi teklifine red

İBB’nin 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.

Taksiciler: Plaka sahipleri kanımızı emiyor

İBB’nin yeni taksi plakası teklifi UKOME’de İBB temsilcilerinin oyuna karşılık valilik ve bakanlık temsilcilerinin oyuyla kabul edilmeyerek alt komisyona havale edildi.

İBB ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı, karara ilişkin olarak “UKOME’nin yapısının değişmesinin sonucu olarak Kurula sonradan eklenen Bakanlıkların görüşleriyle bu karar alındı. Yani bu karar siyasi bir karardır.” açıklamasında bulundu.

31 Mart 2019 seçimlerinden önce UKOME’deki üye çoğunluğu Büyükşehir Belediyeleri’nde olmasına karşın, yapılan mevzuat düzenlemeyle valilik ve bakanlık temsilcileri UKOME’de çoğunluk haline getirildi.