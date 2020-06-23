Taksiciler: Plaka sahipleri kanımızı emiyor

İstanbul’a 5 bin yeni taksinin alınması tartışmasını değerlendiren taksiciler, plaka kiralayan galerilerin rantına son verilmesi gerektiğini belirterek yeni taksilerin gerçek emekçilere verilmesini istiyor.

2-3 bin plakaya hükmeden oto galerilerin bulunduğunu vurgulayan taksiciler, “Oto Center’daki 10 kişi bu şoförlerin kanını emiyor” diyor. Sputnik’deki habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 bin yeni taksinin alınacağını duyurmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Oto Galeri ve Taksiciler Esnaf Odası, mevcut taksilerin yeterli olduğunu söylese de işin asıl emeğini veren taksicilerin çoğu yeni taksilerin trafiğe çıkarılmasına destek veriyor. Emeklerinin karşılığını alamadıklarını, bunun da tek sebebinin Bağcılar Oto Center’daki plaka kiracıları olduğunu belirten taksiciler, “Yeni taksilere rantları elinden gidecek diye karşı çıkıyorlar” diyor.

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