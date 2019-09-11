İçişleri Bakanlığı'ndan ve MSB'den operasyon bilgilendirmesi

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor. *** Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığınca Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor. *** Hakkari'de 2 terörist teslim oldu Hakkari'de 2 terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şahısların yapılan sorgulamalarında Suriye'de bulunan PYD/YPG bölücü terör örgütü içerisinde 2016 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği, diğer şahsın ise sözde 'gever' eyaletinde 2014 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." AA

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