İçişleri Bakanlığından 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, Kovid-19 tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, Kovid-19 tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak. Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak. İdari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak. AA

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