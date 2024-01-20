'İddialarım delilli ve şahitli'

CİMER şikâyetiyle gündeme gelen Büşra Bozkurt konuştu:

Gaye Erkan’ın babası bir çalışanı tokatladı, görüntüleri var. “Başkanlık katına sadece ailenin kullanacağı özel mutfak yaptırdı.” diyen Büşra Bozkurt kendisi gibi onlarca Merkez Bankası çalışanının Erol Erkan tarafından mağdur edildiğini belirterek “CİMER’e ilettiğim şikayetlerin hiçbiri yalan değil, eksik bile. Benim CİMER şikayetim haber olunca çok sayıda çalışan arayıp, ‘bizim yapamadığımızı sen yaptın’ diye tebrik etti. Delil de şahit de yeterince var. Mağduriyet yetmiyormuş gibi bir de yalancılıkla suçlanmak çok ağrıma gitti.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi