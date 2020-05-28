İdlib'de 13. Türk-Rus Devriyesi gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesine yer verildi. AA

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