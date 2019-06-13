İdlib'de Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı

Suriye'de rejim ve muhalifler arasındaki çatışmalar esnasında Türkiye'ye ait gözlem noktasına rejim güçleri tarafından havan topu atıldı.

Rejim ve muhalifler arasındaki çatışmalar Türkiye saati ile 01:30'dan sonra şiddetlendiği ve Türkiye'nin bölgedeki güvenliği sağlayan 10 no'lu gözlem noktasının yanı başında devam eden çatılmalar esnasında gözlem noktasına havan topu atıldığı, askeri birliklerimizin de derhal bölgedeki silahlı grupların tamamını püskürttüğü belirtildi. Miili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgeye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden 'kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı' gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

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