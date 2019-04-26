İETT 2018'de 80 milyon TL zarar etti

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın verdiği bilgilere göre, İETT 2018 yılını 80 milyon 299 bin 388 lira zararla kapattı. Rapor, dün 286 oyla İBB Meclisi’nde kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün İETT'nin 2018 faaliyet raporu görüşüldü. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, mecliste yaptığı konuşmada, işletme olarak İstanbul halkında 148 yıldır kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Bağış, İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarını birçok açından denetleyerek İstanbullulara güvenli, konforlu ve zamanında hizmet verildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanı'na yolcu taşımacılığı hizmeti veren 150 lüks HAVAİST otobüsünü hizmete aldık. Havalimanı ile İstanbul'un 65 ayrı noktasına ulaşım, 20 ayrı hatta 7 gün 24 saat sağlanmaktadır. 2018 gelirimiz bir milyar 719 milyon 519 bin 349 Türk Lirası olarak yüzde 99,7 oranında gerçekleşmiştir. Giderimiz ise bir milyar 799 milyon 818 bin 737 TL olarak yüzde 84,1 oranında gerçekleşmiştir."

Bu durum İBB Meclis'inde tartışmalara yol açtı. AKP grubu adına konuşan Ahmet Hamdi Gürbüz, İETT'yi savundu.

Gürbüz, İmamoğlu'nun toplu taşımada öğrenci ücretlerinin aylık 85 liradan 50 liraya indirileceğine ilişkin vaadini hatırlatarak "Bu vaadinizin takipçisi olacağız. İktisat hesap bilmediğiniz için seçim kampanyası döneminde anlatıyordunuz. Bedavadan söz vermek yok. AK Parti olarak İstanbullulara buradan müjde vermek istiyoruz. Önümüzdeki mecliste öğrenci indiriminin aylık 50 değil 40 lira olmasını teklif edeceğiz. Yapın da görelim. Biz iktidardık ve niye mi yapmadık? Bütün projelerin hizmetlerin bedeli vardır. 40-50 TL'ye İstanbulkart vermeyi biz bilmiyor muyuz? Sözünüzü tutun da görelim" diye konuştu.