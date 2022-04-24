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24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

''İhtiyacımız istişare, tek akılla olmaz''

24 Nisan 2022, Pazar
Ekrem İmamoğlu, “İnsanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz ve ne yazık ki kaybettiğimiz konulardan biri de istişare etme, bir arada düşünme, ortak akıl üretme kültürü ve anlayışıdır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnanç Masası; aralarında kültürel ve dini alanda hizmet veren sivil toplum örgütleri temsilcileri, yayıncılar ile mütedeyyin kanaat önderlerinin bulunduğu isimleri iftar sofrasında bir araya getirdi. Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda düzenlenen iftar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. İftar sonrasında bir konuşma yapan İmamoğlu, son günlerde ülke olarak ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğimizi hatırlattı.

“Gıdaya erişmekte bile zorlanan birçok yurttaşımız olduğunu görüyor ve biliyoruz” diyen İmamoğlu, “Dayanışma ve yardımlaşmanın çok daha fazla önem kazandığı bugünlerde mübarek Ramazan ayının öğrettiği değerlere çok daha fazla gereksinim duyuyoruz. Paylaşmak, birlik ve beraberlik, merhamet, hoşgörü kılavuzumuz olacak. Bu zorlu günleri ancak israfı önleyerek, yurttaşlarımızın haklarını gözeterek, birbirimize destek olarak aşabiliriz” şeklinde konuştu.

İslam, demokrasi ve ortak akıl uyumludur

Toplum olarak ayrışmaya değil, aynı sofrada buluşmaya ihtiyacımız olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi: “Güzel Kur’an’ımız gösteriyor ki, İslam; demokrasiyle, tartışma ve danışma kültürüyle, ortak akılla en üst uyumluluk gösterir. ‘Onların işleri, aralarında şura iledir’ ifadesinin geçtiği Şura Suresi, bu konunun sureye isim verilecek kadar Kur’an-ı Kerim’de önemini gösteren değerli bir izdir, göstergedir. Bugün hep birlikte, milletçe, belki de dünya, insanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz ve ne yazık ki kaybettiğimiz konulardan biri de işte bu danışma, tartışma, istişare etme, bir arada düşünme, ortak akıl üretme kültürü ve anlayışıdır.”

Kutuplaşmamalı, birleşmeliyiz

“Toplumun refahını, huzurunu, geleceğini, yönetimi tek bir akla, tek bir söze asla emanet edemeyiz” diyen İmamoğlu, “Bu, bizim inancımızda da var. Kutuplaşmamalı, birleşmeli ve hep birlikte uyum içerisinde, daha güzel bir gelecek için çalışmalıyız. Bu zorlu ekonomik süreçten çıkıp, yeniden refaha, huzura, mutluluğa ulaşacağımız, tekrar güçlü bir birliktelik ve beraberlik içerisinde olacağımız çok güzel günlere çok yakın süreçte kavuşacağımızı inançla taşıdığımı belirtmek istiyorum. Allah, hepimize güzellikler nasip etsin. Haramdan uzak, hakka ve adalete yakın duranlardan olmayı nasip etsin. Hep birlikte huzur içerisinde yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı. 

(Genel Yayın Yönetmenimiz Kazım Güleçyüz de iftara katılarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.)

Ramazan ayının birleştiriciliğine ihtiyaç var

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da konuşmasında, “Dünyamız, oldukça zor koşullardan geçiyor. İnsanlık, oldukça sıkıntılı günlerden geçiyor. İçinden geçtiğimiz yoklukla, açlıkla, insanların birbirlerine düşmanlıklarıyla sınandığı, insanlık adına her türlü yaralar aldığımız bu zor zamanlarda Ramazan ayının birleştirici, şifa verici iklimine sığınmaya her zamankinden çok çok daha fazla ihtiyacımız var” dedi. İstanbul’un bütün semavi dinleri aynı saygıyla kucaklayan bir şehir olduğuna vurgu yapan Polat, “Bu şehrin tarihi semtleri, toplumun her kesimini buluşturan meydanları, huzur veren ibadethaneleri, insanların İstanbul’un asırlardan süzülüp gelen kültürel zenginlikleriyle, Ramazan’ın iftardan sahura uzanan manevi atmosferiyle daha güzel, daha şenlikli, daha neşeli bugünlerde” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: istişare, akıl
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