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31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İktidar Filistin’i de istismar ediyor

31 Ocak 2024, Çarşamba 12:56
Yazar Levent Köker, “Uluslararası Adâlet Dîvanı’nın tedbir kararının önemi” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İktidarın İsrail siyaseti iki yüzlü

 

Artı Gerçek’te yazan Köker, “Türkiye, Filistin-İsrâil çatışmasında çok paradoksal bir noktada kendisini konumlandırıyor. Bir yandan Filistin halkının mücâdelesini destekliyor, diğer taraftan İsrâil ile başta ekonomi ve diplomasi olmak üzere tüm ilişkilerini normal bir ortamdaymışız gibi sürdürmekten de geri durmuyor. Bu durum karşısında, mevcut iktidârın kendi konumunu pekiştirmek için Filistin sorunun araçsallaştırdığı sonucuna varıyoruz. Bu değerlendirmemiz, kanımca, GA’nın UAD’ndaki girişimine Türkiye’nin resmen GA yanında yer alarak destek vermemesiyle de destekleniyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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