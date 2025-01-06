İktidardan oyalama taktiği

En düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bir çalışma yapacağız ve bir kanunî düzenleme muhtemelen gündeme gelecek” dedi.

Emekli de çalışan da aç!

“Bu maaşlar Türkiye’ye yakışmıyor”

Yılmaz, şöyle konuştu: “Burada asıl kural bazlı olmayan en düşük emekli aylığı. Bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor, kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor, yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz, bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için kanunla gelen bir yapı olduğu için ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir. Tabiî hükümetimiz bunu nihaî karara Cumhurbaşkanımız tamamladıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.”

Ankara - anka