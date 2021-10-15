İlan kesme cezaları kaldırılsın

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Basın İlan Kurumu’nun, gazetelere ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi ile Haziran 2018’den sonra kesilen bütün cezaların kaldırılmasına dair kanun teklifi verdi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Basın İlan Kurumu’nun, gazetelere ilân ve reklâm kesme yaptırımı uygulama yetkisi ile Haziran 2018’den sonra kesilen bütün cezaların kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Tezcan, Kurum’un kestiği cezaları “keyfi” olarak nitelendirdi.

Tezcan, TBMM Başkanlığı’na; Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’da değişiklik öngören bir kanun teklifi sundu. Tezcan, teklifini şu gerekçeye dayandırdı: “Basın İlân Kurumu’nun süreklilik haline getirdiği keyfi ilân ve reklâm kesme yaptırımları yurttaşların haber alma hakkına engel olmaya dönük bir uygulama olup, basın hürriyetini tehdit etmektedir. 2020 yılında gazetelere 803 gün ilân kesme yaptırımı uygulanmıştır. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Evrensel gibi bağımsız ve eleştirel haber yapan gazetelere uygulanan ilân ve reklâm kesme yaptırımları ‘basın ahlâk esaslarına aykırılık’ gerekçesine dayandırılmaktadır. İlân ve reklâm kesme yaptırımlarının büyük çoğunluğu ‘basın ahlâk esaslarına aykırı yayın yapma’ gerekçesiyle verilmiştir.

Siyasal iktidarın arzu ve isteklerini korumaya dönük



195 sayılı yasanın 49’uncu maddesinde düzenlenen bu yaptırım, son yıllarda amacının aksine ‘basın ahlâk esaslarını korumaya’ dönük değil, siyasal iktidarın arzu ve isteklerini korumaya dönük olarak uygulanmaktadır. Basın ahlâk esaslarına azamî özen gösteren yayın kuruluşlarının aynı zamanda bu yaptırıma en fazla muhatap olan kuruluşlar olması da çelişkiyi çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple madde hükmünde yer alan ‘basın ahlâk esaslarına riayet etmemek’ ifadesi artık basın hürriyetini yok etmenin aracı haline dönüşmüştür. Bu ifadenin çıkarılması esasen basın özgürlüğünün de güvencesi olacaktır. Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 49’uncu maddesi 1961 yılından bu yana yürürlüktedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmekle birlikte ilân ve reklâm kesme yaptırımlarının artarak ve keyfi biçimde uygulandığı görülmüştür. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tümüyle yürürlüğe girmesini sağlayan 24 Haziran 2018 seçim tarihi esas alınarak bu tarihten sonra uygulanan yaptırımların tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması amaçlanmıştır.”

Ankara - anka