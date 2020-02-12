İlber Ortaylı parlamenter sistemi savundu

Katıldığı programda eğitim ve siyaset konusunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Parlamenter demokrasi bugün için çok akıllıca görünüyor. Başkanlık sistemi dünyada Amerika hariç yok. Bu tarihi bir olaydır, iyi tayin edilmelidir. Hiç kimsenin 'ben dedim oldu' deme hakkı yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılımlarıyla Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Tarih ve Gelecek” konulu söyleşide tarih Profesörü İlber Ortaylı, yaklaşık iki saat Türk tarihi, eğitim ve siyaset konusundaki bilgi ve birikimlerini paylaştı. Söyleşinin sonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı keyifli söyleşi için teşekkür ettiği İlber Ortaylı'ya günün anısına bir plaket hediye etti.

'Çok akıllıca görünüyor'

Sözcü'nün haberine göre Ortaylı, konuşmasında, 1924 Anayasası'ndaki sistemin doğru olduğunu, yasama yürütme arasındaki dengenin fevkalade olduğunu, yargının üçüncü bir kuvvet olarak, iyi hukukçu olma şartıyla katılmasının önemine dikkat çekti. Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

-Parlamenter demokrasi bugün için çok akıllıca görünüyor. Başkanlık sistemi dünyada Amerika hariç yok.

-Bu tarihi bir olaydır, iyi tayin edilmelidir. Hiç kimsenin ‘ben dedim oldu’ deme hakkı yok. Benim dediklerim doğru deme hakkı yoktur. Siyasi partiler siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsurudur.