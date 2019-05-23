İlhan Öztin dualarla uğurlandı

Dün vefat eden yazar ve hat sanatkârı İlhan Öztin, kalabalık bir cemaatin katıldığı cenaze namazı sonrası dualarla ebedi aleme uğurlandı.

Öztin'in cenaze namazı bugün öğle namazı sonrası İstanbul Maltepe Merkez Camii'nde kılındı. Cenaze namazına İlhan Öztin'in akraba ve çok sayıda arkadaşı katıldı. İlhan Öztin 70'li yıllarda İGT (İstanbul Gençlik Teşkilatı) adına tertiplenen çeşitli kültür gecelerinde sazı ve sözüyle yer almıştı. Öztin, son yıllarda hat sanatıyla iştigal ediyor çeşitli sosyal faaliyetlere katılıyordu. Öztin'in cenazesine katılan arkadaşları "Onu her zaman hayırla yad edeceğiz. Mekanı Cennet olsun inşallah" diye dua ettiler. Yeni Asya

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