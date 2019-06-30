"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

İlk Hacı adayları Cuma günü uğurlanacak

30 Haziran 2019, Pazar 12:30
Bu yıl hacı adayları, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren mukaddes topraklara gitmeye başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan, "İlk hacı kafilemiz 5 Temmuz'da Denizli, Kütahya ve Konya'dan aynı anda hareket edecek. Ankara'dan hareket ise 6 Temmuz itibarıyla başlayacak." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Bircan, yaptığı açıklamada, bu yılki hac hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Hac ibadetinin evrensel bir mesaj ve İslam ümmetinin birliğinin sembolü olduğunu belirten Bircan, hac hizmetini Müslümanlara en iyi şekilde vermek için çeyrek asırdır canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığının 238, seyahat acentelerinin de 120 kafilesinin oluştuğunu bildirdi.

Hac organizasyonu için her yıl 8-9 ay önce hazırlığa başladıklarını kaydeden Bircan, "Bu yıl yaklaşık 4 bin görevli ordusuyla 80 bin hacı adayımıza hizmet edeceğiz. Bunların içinde kafile başkanları, bayan irşat görevlileri, din görevlileri, yemek dağıtım aşçılarımız, tercümanlarımız ve diğer görevlilerimiz yer alıyor." diye konuştu.

"Bu hizmeti sadece Türkiye yapıyor"

Kafile görevlilerinin hacı adaylarına Türkiye'den itibaren hac ibadeti bitip ülkeye dönene kadar başta dini rehberlik hizmeti olmak üzere birçok konuda yardımda bulunduğunu anlatan Bircan, bu hizmetleri İslam ülkeleri arasında sadece Türkiye'nin yaptığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği kapsamında hacı adaylarına sağlık hizmeti verildiğini hatırlatan Bircan, şöyle devam etti:

"Hacılarımızın sağlığı bizim için son derece önemli. Yaklaşık 500 sağlık görevlimizi Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de istihdam ediyoruz. Malum hac ibadeti artık yaz mevsiminin ortalarına doğru geliyor. Hac sıcaklığı günbegün artıyor. Hacılarımızın buna bağlı olarak tansiyon, şeker ve güneş çarpması gibi birtakım şikayetlerle karşı karşıya kaldıklarında ilk başvuracakları yer Diyanet Mekke Hastanesi oluyor."

"Hurma ve hediyelik eşya için kargo imkanı"

Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığınca hacı adaylarına iyi sağlık hizmeti vermek amacıyla ilaç götürüldüğünü, "Sahra Hastanesi"nde tedavi imkanı sunulduğunu, sabah, öğle ve akşam yemeği verildiğini söyledi.

Hacı adaylarına hediyelik eşya ve hurmaların Türkiye'deki adreslerine ulaştırılması konusunda kargo hizmeti de sunulduğunu belirten Bircan, "Başkanlık olarak bütün dünya Müslümanlarına bir örnek vasfımız vardır. 2015'te Arafat'ta sadece sıcaktan 26 vatandaşımızı kaybetmiştik. O zaman devlet büyüklerimizin talimatıyla hacılarımız için yüksek ve klimalı çadır olayına geçtik. Böylece hacılarımızı o Arafat sıcağından koruduk ve onlara huzurlu, serin bir ortam, vakfe imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

Bu yılki kafilelerin Türkiye'den ayrılış dönemlerine ilişkin de bilgi veren Bircan, şunları kaydetti:

"Hacı adaylarımızın yarısından fazlası bayan olduğu için bayan irşat görevli sayımızı 420'ye çıkardık. Önceki yıllarda bu sayı 380'lerdeydi. Bu ihtiyaçlar hacılarımızdan gelen talepler doğrultusunda giderilmeye çalışıldı. Başkanlık olarak ilk hac kafilemizi Medine-i Münevvere'ye Türkiye'den uğurlayacağız. Tabii biz bunları yaparken haccı bir eğitime dönüştürmek istiyoruz. İlk hacı kafilemiz 5 Temmuz'da Denizli, Kütahya ve Konya'dan aynı anda hareket edecek. Ankara'dan hareket ise 6 Temmuz itibarıyla başlayacak."

AA

Etiketler: hac mevsimi
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fuat Sezgin, vefatının birinci yılında yad edilecek...

    Tercih yapacak adayları ilgilendiren rapor erişime açıldı

    Kudüs'te tansiyon yükseldi: İsrail, 15 Filistinliyi yaraladı

    Dikkat: İmar barışı ödemelerinde son gün!

    Akar'dan Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' cevap

    İlk Hacı adayları Cuma günü uğurlanacak

    LGS tercih başvuruları 12 Temmuz'a kadar sürecek

    İşaret dili de öğreniyorlar

    ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti

    Filistinli Bakan İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

    Muğla'dan üzücü görüntü!

    ABD ve Çin ticaret savaşında son durum?

    Libya Devlet Yüksek Konseyi: Hafter güçlerinin tehditleri Ankara'ya savaş ilanıdır

    Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

    Zamlar enflasyonu tetikler

    Karikatürler

    Dört yıldır, her gün bir çocuk ölüyor

    AKP yerel yönetimde yeni sisteminden vazgeçti

    Yeni nesil siyasete hazır olunmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Duâ elbisesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni CHP’ye eskinin gölgesi düşmemeli
    Halil ELİTOK

    Âlimler nazarıyla Bediüzzaman'a bakış (1)
    Adnan NACİR

    Pelikanların boğaz harbi
    Fazilet Kırmızı

    Karanlık geceler, Nurlu sabahlara gebedir
    Misbah ERATİLLA

    Bir garip Deli Şükrü
    Cevher İLHAN

    “Milletle inatlaşma”nın akıbeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Seçimin “en önemli” dersi
    Durmuş Ali İnci

    Ana rahmindeki bebekle konuşabilseydik!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.