Bursa’da teyzesinin çöp evde bir yıl kilitli tuttuğu, bakımsızlıktan 17 kiloya düşen ve gelişme bozukluğu başlayan 9 yaşındaki Cem Muhammed A.’nın ilk sözleri, “İlk kez çok iyi insanlar gördüm. Hastanede kalıp güzel yemekler yemek istiyorum” oldu.

9 yaşındaki Cem, devlet koruması altına alındı Çocuğun ilk sözleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam eden 9 yaşındaki Cem Muhammet A., hastanedeki ilk gecesini rahat bir uykuyla geçirdi. Sabah uyandığında da şunları söyledi: “İlk kez bu kadar güzel uyudum. Burası çok temiz. Herkes bana güzel ve iyi davranıyor. Hepiniz çok iyisiniz. İlk kez çok iyi insanlar gördüm. Kendimi iyi hissediyorum. Kuş gibi uçabilirim. İlk günden güzel oyuncaklarım oldu. Kırmızı otomobili çok sevdim. Hastanede kalıp güzel yemekler yemek istiyorum.” Olay Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti. Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu. Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla anneye teslim edilmişti. *** Cem Muhammed A.’nın annesi Yasemin A., daha önce psikolojik rahatsızlık sebebiyle psikiyatri kliniğinde yattı. Yasemin A., Cem Muhammed A.’nın babasıyla kaldığı ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tanıştı. Ancak Yasemin A., Cem Muhammed doğduktan sonra çocuğun babasına “Doğumda öldü” dedi. Babanın, çocuğun doğumundan hiç haberi olmadı. Teyze Kamuran Pınar A., Muhammed Cem A.’yı alıkoydu ve kardeşi Yasemin A.’ya göstermedi.

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