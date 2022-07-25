İllere göre ortak liste

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ne imza atan 6 muhalefet partisinin toplantılarında 5 ay geride kaldı.

İlk olarak 12 Şubat 2022’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelen liderleri 21 Ağustos 2022 tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ağırlayacak. Böylece ayda bir gerçekleşen görüşmelerde ilk tur tamamlanmış olacak.

Bugüne kadar güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, iş birliğinin ilke ve esasları, seçim güvenliği, kurumsal reformlar gibi birçok konuda anlaşma sağlayan liderleri altıncı turdan sonra başta geçiş sürecinin yol haritası ve ortak cumhurbaşkanı adayı olmak üzere daha zorlu konular bekliyor.

gazeteduvar’ın haberine göre, ‘Altılı Masa’da oturan partilerin seçime nasıl bir iş birliği ile gireceği de önemli bir tartışma konusu. Bu konunun ele alınacağı süreç için de seçim takvimi işaret ediliyor, “İttifak seçim ilan edildiğinde gündeme gelecek bir konu. Şu an birçok formül çalışılıyor. Hedef açık, Meclis’te anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamak. Bu kararı seçim takvimi açıklandığında o günün verileriyle değerlendirmek daha doğru olacaktır” deniliyor. Parti kulislerinde genel görüş il bazında ittifaklarla seçime gidilmesi yönünde. Bu 2018 seçimlerinde Saadet Partisi’nin yaptığı gibi tüm partilerin kendi logoları ile seçime girmesi ama illerdeki duruma göre listelerden farklı partilerden aday gösterilmesini içeriyor. Altılı Masa temsilcileri bu listelerin hazırlanma sürecinde yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekerken, “2’li, 4’lü, 6’lı, il bazlı her türlü senaryo çalışılıyor. En doğrusu il bazlı ittifak görünüyor.

Haber Merkezi