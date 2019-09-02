İmamoğlu: Kimse bana 'Torpilci Belediye Başkanı' diyemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan İBB çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Akraba, kardeş tanımam. Liyakata göre işe alım yapacağız, sokağa çıktığımda kimse bana 'Torpilci belediye başkanı' diyemeyecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki konularla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Bu tanımlar sıfatlar çok tehlikeli ve incitici. Biz demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz.

- (İmamoğlu'ndan Türk ve Mızraklı ile bir araya geldiğinde sarf ettiği 'Aynı yerdeyiz' sözlerine açıklama) O vatandaşlarımız başvurularını yaptılar. Engel yok diyen YSK. Bir suçu varsa neden dışarıda? Diyarbakır benim, İstanbul benim, her yurttaşın olduğu gibi hepsi bizim. Aynı yerdeyiz, aynı gemideyiz. Yapılan iş yanlıştır. Bu yanlışı düzeltin ki birilerinin eline fırsat geçmesin.

- (Vakıf denetimleri) Keşke denetimli bir mekanizma oluşturulsaydı da ben bunlarla uğraşmasaydım. Böyle yoğun bir gündemimiz var. Bu bir finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır zarar etmiyor denen kurumu teslim almamızdan itibaren 18 milyon zararı var. 60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Derhal talimat verdim, tespit edilsin dedim. 3 bin değil, 5 bin değil, 60 bin. Ücretsiz diyorum, indirimli diyorum. Tümünü elden geçireceğiz. Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var, sorun var. Ekim itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Geçici bir dönem teşvik edilmesi için, kredi kartıyla 9 lira ödeyeceksiniz. Sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Benim İSPARK'ım neden zarar etsin. Ayda 2-3 milyon zarar ediyor. Bir zam çalışması elbette olacaktır ancak şu anda yok.

- Ben iddia ediyorum hangi sendika olursa olsun bir işveren olarak, her sendikanın başındaki insanla iş gücüne ve emekçiye hizmet etme konusunda yarışacak bir kimliğim.

- (İşten çıkarmalarla ilgili) İşe göre en uygun insanın alınması konusunda en adil sistemi uygulayacağız. Akraba, kardeş tanımam. Liyakata göre alım konusunda sistem uygulayacağız. Sokağa çıktığımda hiç kimse bana 'Torpilci belediye başkanı' diyemeyecek.

