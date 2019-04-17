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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İmamoğlu mazbatasını aldı: Devir teslim hazırlıkları başladı

17 Nisan 2019, Çarşamba 18:18
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı kesinleşti.

 

Ekrem İmamoğlu da İstanbul İl Seçim Kurulu görevlilerince hazırlanan mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu, adliyenin C kapısı önünde partililerce coşkuyla karşılandı.

Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Şimdi hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz, onu makamına yerleştiriyoruz. Biz önden gidiyoruz, onu orada karşılayacağız." dedi.

Devir teslim hazırlıkları başladı

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı aldıktan sonra geleceğinin belirtilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde hareketlilik yaşandı.

Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.

AA

Etiketler: istanbul, seçim, ekrem imamoğlu
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  • ihsan

    18.4.2019 10:22:24

    ya seçim yenilenirse

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