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18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İmamoğlu: Televizyon dizisine sponsor olmak belediyenin işi mi?

18 Eylül 2019, Çarşamba 09:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, bir iştirakten 12 milyon 750 bin lira, 4 iştirakten ise 10 milyon lira olmak üzere toplamda 22 milyon 750 bin liranın diziye aktarıldığını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global’de katıldığı programda, bir TRT dizisine İBB bütçesinden 20-25 milyon lira aktarıldığını söyledi.

İmamoğlu’nun sözünü ettiği diziye ilişkin Independent Türkçe’ye bilgi veren İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, kaynak aktarılan dizinin bu yılın başında final yapan Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi olduğunu söyledi.

1 iştirakten 12 milyon 750 bin lira aktarılmış

Ongun, Kut’ül Amare dizisine İBB iştiraki Medya A.Ş.’den 12 milyon 750 bin lira aktarıldığını söylemişti. Ancak diziye sponsor olan tek iştirak, Medya A.Ş. değil. KİPTAŞ, Kültür A.Ş., İGDAŞ ve İSFALT da dizinin yayında olduğu dönemde sponsorluk yaptı.

Toplamda 22 milyon 750 bin

Ongun, KİPTAŞ, Kültür A.Ş., İGDAŞ ve İSFALT’ın bütçesinden 2 milyon 500 biner lira sponsorluk için Mehmetçik Kut’ül Amare dizisine aktarıldığını ifade etti. Yani, TRT’de yayınlanan Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 22 milyon 750 bin liralık sponsorluk geliri elde etti.

34 bölüm yayınlanan dizi, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun İngiliz ordusuna karşı kazandığı zaferi anlatıyordu.

İmamoğlu: Diziye sponsor olmak belediyenin işi mi?

Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

Bir TRT dizisine 20-25 milyon lira para niye aktarsın İBB. Bir televizyona bir dizi yapılacaksa buna sponsor olmak belediyenin işi mi? Televizyon reklam alır oradan para kazanır. Sadece bir iştirakten 12,5 milyon TL verilmiş.

Bunun gibi sorgusuz sualsiz yapılan harcamalarda İstanbul halkının cebinden çıkacak lüzumsuz paraları kurtarıyor ve tekrar İstanbul hakının cebine sokuyorsak, bunu ilk alkışlayacak olan, bu kadim kentin geçmişte belediye başkanlığını yapmış Sayın Cumhurbaşkanı’dır. Sayıştay’dan müfettişler geldi, uzun zamandır gelmemişler. Gelsinler, biz hesabını veririz.

Sadece bir iştirakinden 12,5 milyon liralık bir para aktarılmış diziye.

Etiketler: İBB, TRT, dizi, sponsor, Ekrem İmamoğlu
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