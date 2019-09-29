"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

İmamoğlu: Toplantıya çağrılmadım

29 Eylül 2019, Pazar 15:37
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Perşembe günü meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını açıkladı.

İmamoğlu bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem olduktan dört dakika sonra Vali Bey'i arayıp 'AKOM'a geçiyorum' dedim ve akşam 18:30'a kadar orada çalışmalarımı yürüttüm. İkinci gün toplantıya çağrılmadım. Birinin beni masaya isteyip istememesi umrumda değil" dedi.

İmamoğlu, Perşembe günü yine Oktay'ın başkanlığında yapılan toplantıya katıldığını ancak Cuma günü için kendisine bir davet ulaşmadığını da sözlerine ekledi.

İmamoğlu'nun Cuma günü düzenlenen toplantıda yer almaması, davet edilmediği iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

İmamoğlu aynı gün gazetecilerin soruları üzerine davet edilip edilmediğiyle ilgili iddialara net bir yanıt vermekten kaçınmış ve "Genel Sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada" demişti.

İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada ise davet edilmediği yönündeki iddiaları doğrulamış oldu.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Siz çağrılmadıysanız genel sekreter nasıl katıldı" sorusu üzerine, "AFAD'ın 28 birim başkanı var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu 28 birim başkanını davet ediyor. Saat ve yer bildiriliyor. Ben de genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesi talimatını verdim. Olay bu, sadece iki birim başkanı değil, orada genel sekreter yardımcımızın da olması ve süreci teknik olarak takip etmesi talimatı verdim" dedi.

İmamoğlu, İBB'ye bağlı mezarlıklar dair başkanı ve itfaiye daire başkanının da davet edilen 28 birim arasında olduğunu vurguladı.

Valilik ve Bakan Soylu yalanladı

Oktay başkanlığında düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu'nun yer almaması ve aynı anda başka bir programda görülmesi, sosyal medyada davet edilmediği iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Valilik Cuma günü yaptığı açıklamada, bu iddiaları reddetti.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Bakan Soylu da İmamoğlu için toplantıda oturacak yerin dahi ayarlanmış olduğunu söyledi.

BBC Türkçe

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, toplantı
Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Barış, adalet ve affetmeyi İslâm’dan öğrendim'

    İmamoğlu: Toplantıya çağrılmadım

    Rusya 4 yıldır Suriye'de

    IKBY petrol gelirlerini Bağdat'a teslim etmeye hazır

    Orman yangınlarının ülkemizdeki ağır bilançosu

    'İstanbul 5 felaketle karşı karşıya'

    Muallim: Türkiye ve ABD, Suriye'den çekilmeli

    Marmaris'te deprem

    Polisliğin sağlık şartları değişiyor

    Afganistan'da seçim günü ülke genelinde 68 saldırı düzenlendi

    İmamoğlu açıkladı: Eski İETT garajı toplanma alanı olacak

    Yalova'da üst üste iki deprem

    Trump: Demokratlar her şeyi almak istiyor

    Bu travma hukukla aşılır
    📷

    Karikatürler

    Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu

    Afganistan'da oy verme işlemi tamamlandı

    'Ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz'

    Sönük derbide gol yok

    İdlib'de saldırıların gölgesinde yeni eğitim yılı gecikmeli başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gölcük’ten Silivri’ye
    Genel

    Bu travma hukukla aşılır
    Mehmet KARA

    İlk gündem “yargı reformu” olacak, ama...
    Ahmet BATTAL

    Bu değirmenin suyu nereden?
    Faruk ÇAKIR

    Reformlar, ne zaman yapılacak?
    Adnan NACİR

    DEPREM
    Risale-i Nur'dan

    Kendi kıyametin her vakit kopabilir
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Diziler ve izleri
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Cevat ÇAKIR

    Nurun neşri çok büyük bir hayır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.