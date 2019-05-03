"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

İmamoğlu: Yapılmış seçimin üzerine başka yorum düşünmüyoruz

03 Mayıs 2019, Cuma 12:51
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimle ilgili son kararı söyleyeceğini vurgulayarak, "Biz yapılmış seçimin üzerine asla başka bir yorum düşünmüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı için Ankara'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararı vermesi durumunda ne yapacağına yönelik bir soruyu İmamoğlu, "Biz yapılmış seçimin üzerine asla başka bir yorum düşünmüyoruz" diye yanıtladı.

İmamoğlu, sandık kurulu üyelerinin ifadeye çağrılması konusundaki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Hukuki süreç... YSK son sözü söylecek kurum. Son söz çok önemli, Türkiye, demokrasi için önemli. Ağır bir yükleri var. Bu yükün artık hafifletilmesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerekiyor. Sandık kurulları konusu. Şu an yapılan şey, kendilerini sorgulamaları gibi bir şey oluyor. Çok tedbirli, temkinli izliyoruz. Bunca yıldır verdiği demokrasi mücadelesine katkı sunan, seçimlerin yine en sağlıklı bir şekilde yapıldığı bu ülkede 'kazanan koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir. Umuyorum ve bekliyorum.

'ŞU AN SADECE YSK'YI TAKİP EDİYORUM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimlerin tekrarlarlanması çağrısına ilişkin bir soruya karşılık “Ben YSK’yı takip ediyorum şu an sadece” ifadelerini kullandı.

'KARAR HİÇ DE ADİL OLARAK GÖZÜKMÜYOR'

İmamoğlu, metro gelirlerine el konulacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Seçimden önce ve seçimden sonra diye bakıyoruz. İzliyoruz, hukuksal süreçleri var. İnceliyoruz, fikrimizi beyan edeceğiz. Farklı duyumlarımız var. KHK şeklinde... Alınan karar hiç de adil bir karar olarak gözükmüyor" açıklamasında bulundu.

Çamlıca Camii'nin açılışı için davet almadığını belirten İmamoğlu, "Önemli bir açılış, sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı. Ben bir davet almadım. Davet alsam, programımını ona göre düzenlerdim" dedi.

Etiketler: İstanbul, Ekrem İmamaoğlu, YSK, yerel seçim
Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cenevre'de 7 ülke Suriye gündemiyle toplandı

    Trump'ın damadı Kushner'den Filistin barışı açıklaması

    AYM'den Ahmet Altan'ın bireysel başvurusuna ret

    İmamoğlu: Yapılmış seçimin üzerine başka yorum düşünmüyoruz

    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan seçim açıklaması

    Gıda fiyatları yüzde 31 arttı

    OHAL Komisyonu 70 bin 406 başvuruyu karara bağladı

    ABD: Türkiye ile görüşmeler pozitif ve yapıcıydı

    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün: Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti

    Türkiye ve Azerbaycan askeri tatbikat yapıyor

    Geçici görevlendirmeler ile ilgili yeni düzenleme

    İsrail çocuk istismarcısı

    Camide babalık eğitimi

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi

    "Güvenilen insanlar olmak zorundayız"

    Belediyelerin metro gelirleri hakkındaki iddialara ilişkin Bakanlıktan açıklama

    Dünya Sağlık Örgütü: Libya'da ölü sayısı 376'ya yükseldi

    Öğretmenin işi çok, aldığı ücret az

    Ne yapsalar reform

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haksızlığa muhalefet suç sayılamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ömür sermayesi az; lüzumlu işler çok
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet mülkün temelidir
    Cevher İLHAN

    Seçimlerde şâibe algısı oluşturmak
    Genel

    Camide babalık eğitimi
    Genel

    İsrail çocuk istismarcısı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Armağan Bahtiyar

    Merhum Ali Göllü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.