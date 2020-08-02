"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

İnanç grubu temsilcileriyle bayramlaşan İmamoğlu: Bu zenginliği büyüteceğiz

02 Ağustos 2020, Pazar 12:32
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; farklı din, mezhep, vakıf ve derneklere mensup toplam 19 temsilciyle, telekonferans yöntemiyle bayramlaştı.

Sürece katkı sunan herkese teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Bence, şehrimiz adına çok güzel bir süreci başlattık. Ben, şahsen bu manzarayı gördüğümde, dünyanın en zengin şehri olduğumuzu düşünüyorum. Dünyanın en zengin şehrinin, dünyanın en zengin belediye başkanı gibi gördüm kendimi. Bu manevi tatminin değerini anlatamam. Bu manada biz bunu devam ettireceğiz. Aynı zamanda bu zenginliği büyüteceğiz. Büyütmemiz için, sizlerin muazzam ve değerli katkılarına ihtiyacımız var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; farklı din, mezhep, vakıf ve derneklere mensup toplam 19 temsilci ile “sanal toplantı”da bayramlaştı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya; Ender Şahin (Ertuğrul Gazi Cami Derneği Başkanı), Kazım Güleçyüz (Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Sebahattin Öztekin (Akabe Vakfı Genel Başkanı), Davut Güler (Yazar), İhsan Eliaçık (İnşa Kültür Evi yöneticisi/ilahiyaçı-yazar), Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır (Süleymaniye Vakfı Genel Başkanı), Rümeysa Çamdereli (Havle Kadın Derneği Başkanı), Sena Arslan (Kadınlar Camide Platformu temsilcisi), Prof. Dr. Caner Taslaman (akademisyen-yazar), Selahattin Özgündüz (Türkiye Caferileri lideri), Ekrem Baran (Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı), Hüseyin Güzelgül (Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı), Celal Fırat (Alevi Dernekler Federasyonu Başkanı), Erdal Sağır (Sarıgazi Cemevi Başkanı), Ercan Geçmez (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı), Muharrem Ercan (Karacaahmet Dergahı Başkanı), Remzi Akbulut (Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı), Peder Krikor Damadyan (Türkiye Ermenileri Patrik vekili) ve Metropolit Stefanos (Rum Ortodoks Patrik vekili) katıldı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da toplantıda hazır bulundu.

“SÜRECE KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İBB bünyesinde kurulan “İnanç Masası”ndan duydukları memnuniyeti dile getiren tüm katılımcıların bayram temennilerini ve duygularını dinleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bütün katılımcılar, tam da bir bayramın maneviyatına ve ruhuna uygun muazzam temennilerde bulundular. Sürece katkı sunan ve sürecin içinde olan herkese, ben de teşekkür ediyorum. Bence, şehrimiz adına çok güzel bir süreci başlattık. Ben şahsen bu manzarayı gördüğümde, dünyanın en zengin şehri olduğumuzu düşünüyorum. Dünyanın en zengin şehrinin, dünyanın en zengin belediye başkanı gibi gördüm kendimi. Bu manevi tatminin değerini anlatamam. Bu manada biz bunu devam ettireceğiz. Aynı zamanda bu zenginliği büyüteceğiz. Büyütmemiz için, sizlerin muazzam ve değerli katkılarına ihtiyacımız var. Belki bir gündemle, bir çalıştayla sizleri bir araya getirerek, sağlıklı bir toplantı, sohbet ortamı var ederek, orada çok güzel sonuçlar alabileceğimizi şimdiden görebiliyorum. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum.”

“ORTAK AKLIN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM”

“Hep şunu söyledim aslında: Buluşmanın, uzlaşmanın, konuşmanın, ortak aklın ne kadar kıymetli olduğunun farkında bir yöneticiyim. Kendi alanında da iş üretirken, kim varsa çevremizde, onların katkılarıyla, bilgileriyle iş ürettikçe, aslında hatadan uzak duruyorum. Bu manada insanoğlunun da özellikle maneviyatını besleyen inanç dünyasının farklı temsilcilerinin önerileri, uyarıları, bence insanoğlunun da hata yapmasına mani olacak bir atmosfer doğuracaktır. Bu yönüyle sizlerin varlığı çok kıymetli.”

“DÜNYAYA ÇOK KIYMETLİ MESAJLAR VEREBİLİRİZ”

“Biz, burada attığımız ve atacağımız adımlarla, umut ediyorum ki, dünyaya bile çok kıymetli mesajlar verebiliriz. Bu yönüyle, bu bayramın, gerçekten başta sağlık getirmesini hem sizlere hem siz kıymetli temsilcilerimiz ve ailelerine, temsil ettikleri insanlara, bütün ülkemize, bütün insanlığa sağlık getirmesini, barış getirmesini, huzur getirmesini, mutluluk getirmesini; doğaya katkı sunacak, doğayı koruyacak bir süreç var etmesini; insanı koruyacak, insanı yaşatacak ve insana güzel bir gelecek var etme konusunda da birlikte hareket edeceğimiz duygular getirmesini çok arzu ediyorum.”

Etiketler: inanç grubu temsilcileri, İmamoğlu, bayramlaşma
Okunma Sayısı: 532
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu

    Fahrettin Koca verileri açıkladı: 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

    Türkiye'nin en derin gölü alarm veriyor

    Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor

    Foça'da tekne battı: 4 ölü

    Netanyahu ile Gantz arasında tartışma

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1152 ölüm daha

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    'Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor'

    Tatilciler dönüş yolunda

    İmamoğlu: İstanbul'da 130 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıracağız

    Muharrem İnce yeni parti iddialarına yanıt verdi

    Rusya, koronavirüs aşısı için Ekim ayını işaret etti

    Fahrettin Koca'dan 'tatil' uyarısı

    İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

    İnanç grubu temsilcileriyle bayramlaşan İmamoğlu: Bu zenginliği büyüteceğiz

    Bilim Kurulu Üyesinden 'ikinci dalga' uyarısı

    Türkiye'de salgın döneminde 32 bin 232 kişi daha milyoner oldu

    Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Hükümet ve cemaatler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmet Özkan'ın ardından
    Genel

    Şırnak'ta 300 yıllık örnek gelenek
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Mehmet Özkan Ağabeyden bayram mesajı
    Osman ZENGİN

    Ah Mehmed Özkan ah!...
    H. Muharrem OKUR

    Üç gül takdim ediyoruz
    M. Said ZEKİ

    Hak ve adaletten dönüş yoktur
    Mehmet ÇETİN

    İbretli aşınmalar
    Rifat OKYAY

    Tarif edemediğim bir toplum
    Genel

    Yurt dışı kurbanlarımız kesildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.