İngiltere’den Rusya'ya ve rejime İdlib tepkisi

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Suriye’nin İdlib şehrinde Türk askerlerinin şehit edilmesini “dehşet verici” olarak niteleyerek, Esad rejimi ve destekçisi Rusya’dan saldırıları durdurmasını istedi.

Cleverly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İdlib’deki insanî kriz korkunç ve kabul edilemez” ifadesini kullandı. Dondurucu kışta rejim saldırıları dolayısıyla 1 Aralık’tan bu yana neredeyse bir milyon insanın yerinden edildiğini vurgulayan Cleverly, “Şiddete son verilmeli. Bugün İdlib’deki acımasız rejim saldırıları sonucunda daha fazla Türk askeri ve Suriyeli sivilin öldürülmesi dehşet verici” açıklaması yaptı. Cleverly, rejim ve destekçisi Rusya’nın bir ateşkesi kabul etmesi ve tırmanan insanî krizi durdurması gerektiğini de kaydetti. Londra - aa

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