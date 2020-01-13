İngiltere İran'dan özür talep edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alınmasıyla ilgili İran yönetiminden özür talep edeceklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında İran'la yaşanan diplomatik krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Raab İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire’in cumartesi günü İran’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, “Büyükelçinin gerekçe veya izahat olmaksızın gözaltına alınması uluslararası hukukun fahiş biçimde ihlalidir” dedi. İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın olaya tepki olarak bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Raab, “Özür talep edeceğiz ve bunun bir daha tekrarlamaması için güvence isteyeceğiz” ifadesini kullandı.

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