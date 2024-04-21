AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NİHAT ZEYBEK, İSRAİLLE YAPILAN ÇİRKİN TİCARETİN DOĞRULUĞUNU SAVUNDU: “TAMAM KATLİAMI LANETLİYORUZ, AMA İSRAİL’LE TİCARET ANLAŞMAMIZ VAR.”

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Katliam ayrı, ticaret ayrıymış

AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NİHAT ZEYBEKÇİ, TÜRKİYE’NİN İSRAİL İLE TİCARET YAPMASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERLE İLGİLİ, “KATLİAMI KINIYORUZ AMA İSRAİL SERBEST TİCARET ANLAŞMAMIZIN OLDUĞU BİR ÜLKE” ŞEKLİNDE KONUŞURAK, İSRAİL’LE TİCARETİN SÜRMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye’nin İsrail ile ticaret yapmasına yönelik eleştirilerile ilgili, “Katliamı kınıyoruz ama İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke” dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, İzmir’de mermer ve doğaltaş fuarında yaptığı konuşmada İsrail ile ticaret ilişkilerini değerlendirdi. İsrail’le ticaretin sürmesi gerektiğini savunan Zeybekçi, “İsrail’in Müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. Onunla ilgili daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Denizli biliyorsunuz Türkiye’nin en büyük bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir. İsrail’de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Ekonomi koordinasyonuyla, ilgili bakanlarımızla, bunu gündeme alıp biraz daha hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine, ben şahsi olarak inanıyorum” diye konuştu.

BU İKİYÜZLÜLÜĞÜN BAŞKA BİR AŞAMASI

Emek Partisi Denizli İl Örgütü yaptığı yazılı açıklamada Zeybekci’nin sözlerine ve AKP’nin İsrail politikalarına tepki gösterdi. EMEP Denizli İl Başkanı Havva Meşe imzalı açıklamada, “Kınama sözle, ticaret canla başla sürüyor” denildi. AKP’li Nihat Zeybekci’nin sözlerine atıfta bulunan Meşe, “Hem ‘kınıyoruz’ diyeceksiniz hem de ‘ticaret sürsün’ diyeceksiniz! Bu iki yüzlülüğün bir başka aşamasıdır. İsrail’in katil olduğunu kabul edip ticaretin sürmesini istemek, ‘cüzdan ağır basıyor’ demektir. Katliamın son bulması için askeri ve ticari tüm anlaşmalar iptal edilmeli gerçekçi adımlar atılmalıdır” dedi.

Ne olmuştu?

Gazze’de altı aydır süren saldırılardan dolayı hükümete İsrail’le ticareti durdurması yönünde baskı vardı. İktidar her seferinde ticaret iddiasını yalanlayıp topu özel şirketlere atıyordu. Ancak baskılar artınca Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getimişti. Bunun üzerine “Demek ki ticaret sürüyormuş” sesleri yükselmişti.

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