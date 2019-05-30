İnsanlık en çok adalete muhtaç

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur” dedi.

Malkoç, Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu’nda düzenlenen “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun yeni kurulmuş bir kurum olduğunu belirterek, kuruluş hedefinin devlet, idare ve insanlar arasındaki sorunların çözülmesi olduğunu söyledi. Kurumun adaleti tesis etme gayretinde olduğuna dikkati çeken Malkoç, “İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi hep aradığı, ihtiyaç duyduğu adalet olmuştur. Adalet, toplumun, huzurunun, barışının temelidir” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.