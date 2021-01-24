İp ellerinden kaçmasın diye reform yapacaklar

Gazeteci-Yazar Murat Yetkin, “15 Temmuz 2016 askerî darbe girişimi ardından kısıtlanan hak ve özgürlüklerin artık ekonomiyi de siyaseti de zorlayan bir hal aldığı açık. Bunu Erdoğan da görüyor ve bu kısıtlamaların bir kısmını, kontrolün AK Parti’den çıkmasına izin vermeyecek kadar, reform adı altında gevşetecek” görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, “Türkiye’yi dış politika ve güvenlik alanında Rusya’ya kaybetmek istemeyen AB de bunları iyi yönde atılmış adımlar olarak kabul edecek” düşüncesini dile getirdi. Yetkin, “Ankara’da hükümet çevrelerinde şu günlerde hâkim anlayışı bir cümlede özetleyeyim: “İşleri toparlamak için reform yapmaya mecburuz, ama ipleri elimizden kaçırmayacak kadar yapalım” ifadelerini kullandı.

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