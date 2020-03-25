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25 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı'

25 Mart 2020, Çarşamba 23:29
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışında 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi. Teröristlere ait 4 hedefe gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde, bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadesine yer verildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Şehit Uzman Karakaya'nın ailesine acı haber verildi 

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Manisa'daki ailesine şehadet haberi ulaştı. 

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi daire yetkilileri, şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Selvilitepe Mahallesi'ndeki baba evine giderek aileye acı haberi verdi. 

Şehidin babası İbrahim ve annesi Ümmü Karakaya ile yakınlarını, komşuları ve protokol üyeleri teselli etti. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

AA

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