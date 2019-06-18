Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatıyla vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler imha edildi AA

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