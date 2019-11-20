'İran'da protestolarda 100'ü aşkın kişi öldü'

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününde devam etti. İnternetin günlerdir tamamen kesik olduğu ülkeden son duruma ilişkin sağlıklı bilgi edinmekte güçlük çekiliyor.

Uluslararası Af Örgütü protesto eylemleri sırasında 21 kentte 106 kişinin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. İranlı kaynaklar ise üç güvenlik görevlisinin öldüğünü ve bu kişiler için resmi cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

euronews Farsça'nın edindiği bilgiye göre protesto eylemleri başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde devam ediyor. Hükümetin protestoların lideri olarak tanımladığı kişileri yakalayarak hapse attığı da gelen bilgiler arasında.

İran hükümeti halka doğrudan para yardımı yapıyor

Öte yandan hükümet, daha önce söz verdiği üzere, 60 milyon kişiye doğrudan para yardımının ilk ödemesini gerçekleştirdi. Hükümet kaynakları dün bu kapsamda 20 milyon kişiye her ay verilen yardımlara ek olarak kişi başına 8 dolar yardım ödendiğini duyurdu. Üç dilimde dağıtılacak olan yardımların ikinci ödemesi Çarşamba, üçüncüsü ise Cumartesi günü yapılacak.

Para yardımında 80 milyonluk nüfusun yoksul kesimi hedefleniyor. İran'da hükümet her ay kişi başı yaklaşık 10 dolar yardım veriyor. Asgari ücretin 120 dolar civarında olduğu ülkede yapılan bu son yardımın, hükümetin protestoların büyüklüğünden endişe duyduğunun göstergesi şeklinde yorumlanıyor.