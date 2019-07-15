“İş cinayetleri” artıyor

CHP’li Ömer Fethi Gürer, Ülkemizde ortalama 100 bin ile 300 bin arası çalışanın meslek hastalığına yakalandığını, açıklamalara göre ise her yıl ortalama 15 bin işçinin meslek hastalıklarına bağlı olarak öldüğünü belirtti.

Türkiye’de meslek hastalıklarına karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken Gürer, “Meslek hastalıkları ile ilgili tedavi veren sadece iki hastane mevcuttur. Meslek hastalıkları dijital çağ ile çeşitlenmiştir. Bu bağlamda ülkemizde gereken önlemler ne yazık ki kağıt üzerinde kalmaktadır” dedi. Gürer, iş cinayetlerinde Dünya üçüncüsü, Avrupa birincisi olan ülkemizin, meslek hastalıklarında da artışlar yaşandığını ifade etti. Musa Aydın - İstanbul

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