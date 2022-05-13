İSİG: 4 ayda en az 479 işçi öldü

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 2022 yılının ilk dört ayına ilişkin iş kazaları ve işçi ölümlerine ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre yılın ilk dört ayında en az 479 işçi iş kazalarında öldü. Raporda ocak ayında 120, şubat ayında 109, mart ayında 121, nisan ayında ise 129 işçinin öldüğü ifade edildi. Raporda ayrıca şu bilgiler verildi: “2022 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında ise; 33 kadın işçi ve 446 erkek işçi hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şu şekilde; 14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 7 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 55 işçi, 28-50 yaş arası 246 işçi, 51-64 yaş arası 108 işçi, 65 yaş ve üstü 33 işçi, yaşını bilinmeyen 29 işçi hayatını kaybetti.” Ankara - Anka

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