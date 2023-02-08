'İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının denizden, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındığını kaydedildi. Söz konusu limanda gemi elleçleme hizmetlerinin verilemediği ifade edilen açıklamada, bekleyen gemilerin diğer tesislere yönelmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmadığı ifade edildi. AA

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